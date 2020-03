Para Jair Bolsonaro, "el brasileño salta en las cloacas y no se contagia" de coronavirus

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reiteró el jueves que no tiene coronavirus y argumentó que no necesita presentar el resultado de los exámenes médicos porque su palabra vale más. Además lanzó un comentario falaz al decir que "el brasileño no se contagia de nada".

Bolsonaro volvió a restar importancia a la enfermedad: "El brasileño no se contagia de nada, el brasileño tiene que ser estudiado, el tipo sale saltando ahí en cloacas y no le pasa nada", bromeó

Respecto al impacto económico de la pandemia, Bolsonaro confesó: "Yo no sé nada de economía, cero, cero, por eso la economía está yendo bien". Aún así, criticó a los gobernadores y alcaldes que están imponiendo medidas restrictivas contra el coronavirus, porque "se equivocaron con la dosis", y alertó de que si se destruye mucho empleo, en Brasil habrá saqueos y violencia.

El ministerio de Salud informó este jueves que Brasil ya tiene un total de 2.988 casos confirmados de la enfermedad que provoca el SARS-CoV-3, y un total de 77 muertes.

"No estoy (contagiado), mi palabra vale más que cualquier trozo de papel", dijo Bolsonaro al ser preguntado por la cuestión por un grupo de periodistas, en una declaración retransmitida en directo por la cadena CNN.

Bolsonaro se irritó con la insistencia de las preguntas sobre este tema y respondió a un periodista: "¿Acaso duermes conmigo?". El líder ultraderechista se realizó dos exámenes para detectar un posible caso de covid-19 (uno el día 12 de marzo, al regresar de un viaje a EEUU, y otro el día 17, la llamada contraprueba).

El presidente aseguró en Twiiter que los dos resultados eran negativo, pero el segundo examen se realizó en dos laboratorios (Sabin y Fiocruz) y Bolsonaro nunca informó sobre el resultado de este último.

La atención especial sobre Bolsonaro se debe sobre todo al hecho de que la comitiva que le acompañó a principios de este mes a Miami (EEUU) regresó con numerosos contagiados: un total de 23 de momento, entre ellos varios ministros.

Las sospechas por la falta de transparencia del presidente llegaron al campo político, y gobernador del estado de São Paulo (sureste), João Doria, mostró ante las cámaras los resultados de su tests para dejar en evidencia a Bolsonaro.