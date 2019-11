Papelón: Sandra Borghi diagnosticó a la China Suárez y tuvo que pedir perdón

La crisis de pareja entre la modelo Eugenia “China” Suárez y el actor Benjamín Vicuña fue el tema de agenda en los programas de espectáculo y una de las que más opinó fue la panelista Sandra Borghi de Nosotros a la mañana.

La co conductora destrozó a la actriz y la diagnosticó con tener “una patología” que la conduce a la infidelidad, al recordar cómo comenzó la relación con Vicuña y en las redes sociales le dijeron de todo.

Fue tan fuerte el discurso de Sandra que al día siguiente, se tomó unos minutos del programa para volver para atrás en sus dichos y pedirle disculpas públicas a Suárez. Luego de una breve introducción del Pollo Álvarez, conductor del ciclo, llegó su descargo.

"Siempre planteamos los temas en términos de discusión y de libertad, sobre todas las cosas. Se generó una situación que después estalló en las redes sociales. Yo quiero decirles que no quiero tomar partido de ninguna manera, hablé en general de lo que a mí me parecía. Me subí a un comentario de nuestra compañera sobre que alguien se mete en las fisuras de las parejas, y en ese contexto opiné de la China", comenzó diciendo la periodista.

Y aseveró: “Yo tengo mi forma de pensar y cada uno la suya, pero después levantaron la noticia con términos horribles, y no estoy en contra de nadie. Le pido disculpas a la China Suárez si sintió que la agredí, no quiero opinar de la vida de nadie porque nadie está en condiciones de juzgar”.

"Ni de cerca tengo una postura machista en la vida", aclaró Sandra, y cerró: “Cada uno va con su vida como puede y tratamos de ser felices en este camino”.