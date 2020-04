Papelón: Nicolás Wiñazki enojado al aire por un spot de concientización en pandemia

El Ministerio de Salud de la Nación compartió un spot con una serie de recomendaciones para fomentar los cuidados en medio del período de aislamiento social preventivo y obligatorio. Nicolás Wiñazki intentó cuestionar las medidas delineadas por profesionales para cuidar la salud y quedó en ridículo al aire.

El video llama a que durante la cuarentena, por ejemplo, las personas eviten exponerse a la sobreinformación y a que accedan a las noticias a través de canales oficiales, esto significa, que se apele exclusivamente a organismos o instituciones que estén efectivamente autorizadas para brindar datos fehacientes y reales. De esta manera, disminuiría la propagación de fake news que en ocasiones podrían asustar o angustiar a la población.

Además, promueve a realización de diferentes actividades para mantenerse ocupados a fin de "preservar la salud física y emocional". Entre ellas considera hacer arreglos en el hogar, ordenar, leer, realizar actividad física, ser considerados con quienes se comparten los espacios y mantener el contacto de forma virtual con amigos, familiares o personas que hagan bien.

Frente a esta serie de sugerencias, Wiñazki se enojó al aire y aseguró que desde el gobierno buscan meterse en su intimidad.

"Escucho que me están diciendo a mí qué hacer adentro de mi casa", comenzó y continuó: "te dice cómo vivir y adentro de mi casa yo quiero hacer lo que quiera".

Pese a que su compañera Carolina Amoroso intentó contener la risa frente al insólito planteo, le dio pie al periodista para que explicara cuál era su postura.

"¿Por qué tengo que ver las noticias con una frecuencia moderada? ¿Por qué dice de acuerdo a fuentes oficiales? Yo quiero ver lo que quiero, capaz quiero ver Tom & Jerry todo el día", acotó. "Quiero ver a mis familiares y amigos, pero a veces no quiero ver a nadie. Yo Zoom no lo sé usar y desde que dicen que te hackea todo no lo instalo ni en pedo", argumentó.

"Tampoco usás tan bien Whatsapp", ironizó Amoroso.

"Que me digan que yo tengo que ejercitarme para mantener mi salud o hacer tareas domésticas... eso lo hace mi mujer que es ingeniera, por suerte", aseguró.