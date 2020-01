Papelón en TN: Miguel Ángel Pichetto contradijo al aire a Alfredo Leuco cuando atacaba al chavismo y al kirchernismo

Tenso momento se vivió en los estudios de Palabra de Leuco cuando Alfredo Leuco comparó al kirchnerismo con el chavismo y el mismísimo Miguel Ángel Pichetto le puso los puntos en vivo.

"Una de las ideas más nefastas de Cristina, es que lo que no se nombra, no existe. Todo el tiempo está apelando a eufemismos y a ocultamientos. Su omnipotencia es tan grande que cree que puede tapar el sol con las manos y no llamar dictadura o narco dictadura al régimen que encabeza Nicolás Maduro", arranca el polémico editorial con el que el periodista comenzó su programa descargando odio al aire de su ciclo en TN.

El periodista opositor aprovechó para arremeter nuevamente contra la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien le dedica casi todas sus palabras, y para igualarla esta vez a Nicolás Maduro.

"Nunca vamos a olvidar lo que el chavismo y el kirchnerismo hicieron para estafar a ambos pueblos: Prestamos de dinero a tasas del 15 % que nos perjudicaron muchísimo. Bicicletas con el dólar en el mercado negro. La valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina. Los negociados de Julio de Vido con el tema petrolero y los barcos que nadie sabe cuántos fueron ni cuanto nos costaron. Los 50 millones de dólares físicos que se repartieron Néstor y Chávez, según denunció Claudio Uberti. Y las coimas que hubo que pagar con la maquinaria agrícola...", aseguró sin pruebas y con total liviandad.

En ese momento, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio que estaba presente lo interrumpió intempestivamente.

"Creo que no es comparable. La dictadura venezolana como dice el informe de Bachelet ha producido secuestros, desapariciones, torturas. Hay estructuras parapoliciales operando", comenzó a decir.

Y lo cruzó: "El kirchnerismo puede tener deformaciones, pero no es comparable. Lo digo para poner en un lugar más claro el debate".

Entonces, Leuco no vio salida y se desdijo: "No, por supuesto, en absoluto" y con vergüenza afirmó: "es que yo al kirchnerismo lo defino como un autoritarismo nacional populista".

"Yo tengo una visión crítica respecto a la mirada ideológica poco pragmática que tiene el kirchnerismo duro, cerrado, lo dije durante la campaña. Ahora, no es comparable con el régimen tremendo de violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela", sostuvo el exsenador.