Papelón del papá de Wanda y Zaira Nara: reapareció en la TV y se olvidó del nombre de su nuevo nieto

Andrés Nara participó en el programa de Guido Kaczka y fue consultado por el nacimiento de su nuevo nieto. Allí confesó no recordar el nombre del hijo de Zaira: "No me acuerdo, tiene un nombre complicado". Mirá el video.