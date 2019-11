Papelón: Conmebol hizo un anillo para el mejor jugador de la Copa Libertadores que está escrito en inglés

Copiando el estilo de la NBA, el premio que otorga Conmebol ostenta 18 kilates de oro y 48 diamantes blancos incrustados. A su vez, reza la siguiente frase: "Best of the Tournament". ¿Sabrán que es un torneo sudamericano?