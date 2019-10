Pablo Rossi renunció al programa de Alejandro Fantino y la excusa que dio es que tenía "cansancio acumulando"

Tras la renuncia del periodista oficialista Pablo Rossi al programa de Animales Sueltos surgieron los rumores sobre los motivos que lo impulsaron. Sin embargo, el propio comunicador se encargó de aclararlo en sus redes sociales y ante la prensa.

"Fue absolutamente una decisión mía, los debates siempre fueron calientes, apasionantes y es parte de la sal que tiene ese programa, pero con todos mis compañeros he hablado en forma privada y está todo más que perfecto, más que bien", le aseguró Rossi a su colega, Pablo Montagna.

En diálogo con Pablo Montagna para La Nación, sumó: "Mi cansancio se venía acumulando y por eso decidí que mi tarea llegaría hasta las elecciones. Con una familia que me estaba 'tacleando' ya, decidí que el año prácticamente estaba hecho y eso es todo. Jamás me privé ni me impidieron plantear las cosas según el punto de vista frontal que yo exhibí".

"Mi relación con Ale (Fantino) es excelente, nos hemos hablado estos días. Él dice que quiere que hagamos algo juntos siempre y ya nos encontraremos seguramente en alguna otra curva. Lo mismo con Juan Cruz Ávila. Esto es así, se lo podés preguntar a ellos también", aseveró.

Por el momento Rossi no tendrá reemplazo fijo en el ciclo de América, ya que su silla será ocupada por distintos periodistas invitados, como así también analistas, economistas y políticos en general.