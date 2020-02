Oscars 2020: En una noche de muchas sorpresas, Parasite marcó un récord histórico

Una vez más, los Oscar tuvieron su noche de gloria y con ella nos dejaron varias perlitas encantadoras y sorprendentes. La victoria arrasadora de Parasite -se alzó con los premios a Mejor Película, Mejor Película Extranjera y mejor Director para Bong Joon-ho- marcó un récord histórico en la historia de los pelados dorados más famosos del séptimo arte. Es la primera vez que un director de habla no inglesa gana un Oscar a Mejor película.

Cantadas las victorias de Joaquin Phoenix y Renée Zellweger (ternas Mejor Actor y Actriz Protagónicos) por sus increíbles labores en Joker y Judy respectivamente, ambos artistas subieron al estrado y dieron profundos speechs. El más sentido fue el de Phoenix, quien habló en contra de la violencia como modo de interacción entre seres vivos y llamó a representar a todos los que no tienen voz. "Pienso que cada vez que nosotros estamos hablando de inequidad de género, de racismo, de derechos queer o derechos indígenas, o derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra la injusticia". Sobre el final, el actor se emocionó y le dedicó el discurso a su hermano fallecido River Phoenix.

Por otra parte, y al contrario de muchas predicciones, el imperio de Disney se llevó el galardón a Mejor Película Animada. Todas las miradas estaban puestas en Mr Link, la bella joya de Laika (estudio exitoso que produjo Coraline y Paranorman, entre otras) que sigue la historia de un eslabón perdido. Toy Story 4 sentó el precedente de que a veces las tradiciones persisten. Una pena.

Laura Dern y Brad Pitt se llevaron los premios Oscar a actor/actriz soporte sin ninguna novedad y/o sorpresa. Las predicciones los daban ganadores por una amplia gama de votos. Dern asistió a la celebración con su madre, la mítica actriz Diane Ladd quien otrora fuese una gran estrella del cine, y Pitt descontentó a los fans que esperaban que asistiese con Jennifer Aniston. Es sabido que, luego de su separación con Angelina Jolie, se ha visto a las figuras en situaciones bastante acarameladas, lo que despertó el interés de los fanáticos que aventuran un nuevo romance. En cambio, Pitt asistió en compañía de otra mujer.

Sin lugar a dudas, el hecho de que la Academia haya premiado a una película como Parasite no es un dato no menor. Frente al cañón Netflix (que se fue a casa con las manos semivacías, solo 2 galardones) y de otras major, resultó invicta: Una puerta abierta para el cine de habla no inglesa y la verdadera diversidad en los Oscar. El coreano Bong Joon-ho no podía salir de su asombro y la audiencia lo vitoreó como en la cancha. La victoria de Parasite fue, en parte, la victoria de todos.