Oscar Parrilli se cruzó con periodista de TN por los presos políticos

Oscar Parrilli le explicó a un periodista de TN cómo el presidente Mauricio Macri extorsionó y apretó a jueces y fiscales. Lo hizo en la puerta del Congreso cuando llegaba a jurar como senador por Neuquén. Fue cuando el cronista del grupo Clarín Gonzalo Aziz le quiso lo quiso cruzar por la Tragedia de Once y Parrilli arrancó hablando sobre Julio De Vido y Amado Boudou, ambos presos.

"No hay sentencias firmes en ambos casos y tendrían que estar absolutamente libres", afirmó el ex titular de la AFI y ex Secretario General de Presidencia del gobierno de Cristina Kirchner.

"Ojalá lleguemos a una Navidad sin situación de presos políticos, porque fueron encarcelados sin condena firme y por una decisión del presidente Macri que extorsionó, presionó y condicionó a muchos jueces de la Argentina para que ello ocurra", le contó Parrilli a Aziz.

Agregó: "Y no se lo digo yo. Si usted mira el informe del relator de la ONU para la independencia del Poder Judicial, hablo del peruano Diego Garcia Sayán, a quien no se puede acusar de peronista o kirchnerista".

Parrilli citó un duro informe de García Sayán contra el gobierno de Cambiemos. "Es un informe que presentó el 1º de noviembre en una requisitoria que le hace al gobierno de Macri donde dice que hay pruebas suficientes, con pruebas que le han acercado, donde hay una intromisión inexcusable del Poder Ejecutivo que atenta contra la independencia del Poder Judicial y le pide explicaciones en más de veinte casos que hasta ahora no han sido contestados".

Y cerró el tema el senador: "Por eso le digo que ha habido intromisión de Germán Garavano y Macri extorsionando a jueces y fiscales, y cuándo no a empresarios, para llevar adelante esta tarea de persecución política".