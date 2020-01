Oscar Martínez, polémico: culpó al peronismo por la crisis

El actor Oscar Martínez responsabilizó al movimiento peronista como causante de “los males que padece el país” y consideró que el fanatismo “daña enormemente” a la Argentina. Además, aclaró que su postura es “independiente”.

El actor dialogó con Radio Mitre, el artista salió en defensa de Luis Brandoni, quien fue repudiado y culpado por gritarle “asesina” a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego aprovechó y disparó contra el Gobierno nacional: “Es imposible que Cristina Kirchner no tenga poder de decisión. Está a la vista. Sería ridículo pensar que no es así. Tiene mucho poder. Es la figura más poderosa del Gobierno. Es lo que ha elegido la sociedad argentina. No se quién puede pensar de otro modo”.

“Yo no soy militante político, yo trato de ser independiente. Lo he sido con el Gobierno del Dr Alfonsín por quién sentí una profunda admiración. Nunca fui oficialista para poder conservar la libertad de poder decir mi opinión en el caso de ser divergente del oficialismo”, aclaró el actor.

Asimismo, explicó: “Que yo haya adherido a la posibilidad de Cambiemos quiere decir nada más que eso. Lo hice como independiente, nunca lo hice como miembro de un partido político y mucho menos con el fanatismo que vivimos lamentablemente en Argentina. Nos daña enormemente el fanatismo. Trato de no abonar la hondura de la grieta”.

Acto seguido, arremetió contra el Frente de Todos, sobre todo contra el peronismo y aseveró: “Yo no tengo esperanzas en el peronismo, siempre lo he manifestado. Buena parte de los males que padece el país fueron generados por el populismo. Esa es mi humilde opinión”.