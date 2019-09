Ofelia Fernández: "Vengo de una familia peronista, pero no me identifico como peronista"

La candidata a Legisladora porteña, Ofelia Fernández, se refirió a la situación política de cara a las elecciones de octubre y planteó que desde el Frente de Todos están "en muy buenas condiciones para ganar la ciudad de Buenos Aires".

Del mismo modo, en el plano personal, afirmó en diálogo con El Destape Radio: "Vengo de una familia peronista, pero no me identifico como peronista. No me parece una categoría para la militancia que tengo yo". También indicó que "nuestra agenda como jóvenes tiene que ver con el feminismo. Eso nos atravesó como generación" y agregó que "estoy muy agradecida por el lugar que se me dio y poder amplificar mis ideas".

"No me atacan porque les caigo mal, de forma personal, hay un problema político. No es solo por ser mujer y joven", advirtió Ofelia Fernández. Asimismo agregó que "si fuese mujer y joven pero macrista me pondrían como un ejemplo. El problema es político".

"No sé si se van a acostumbrar a que participemos en política, pero no me importa", concluyó.