Novaresio destrozó a Macri y lanzó una profunda autocrítica por su posición

El conductor de radio y televisión Luis Novaresio arremetió contra el presidente Mauricio Macri por sus políticas de Estado y reconoció que el resultado de este gobierno con la suba de la pobreza no fue por el fracaso de sus decisiones, sino que este era su modelo económico.

"Mauricio Macri gobernó mal y lo hizo para pequeñas minorías. Se parece mucho al liberalismo. Algún ministro en un off me dijo que creía en la mano libre del mercado, eso es 1850. Ahí pueden pasar dos cosas: hay una ignorancia ideológica o hay un empecinamiento en favorecer a algunos sectores económicos. Después de cuatro años creo que no se trata de ignorancia ideológica", afirmó Novaresio.

"Yo creo que lamentablemente este es el modelo, no es que no salió. Lo tengo que reconocer, incluso con autocrítica a mi modo de ver el gobierno. El viejo modelo de acumulación de riqueza que derrama, creo que eso es lo que piensa el presidente Macri y que ha sido un estruendoso fracaso en Argentina y en el mundo", sostuvo en una entrevista con Ezequiel Guazzora en Crónica Tv.

"Que se perdió una oportunidad única, que pudo haber pasado a la Historia como un presidente razonable, de escucha de amplitud. Se convirtió en un presidente de obcecación, de desprecio a la opinión distinta. Fue un presidente que dijo este es el único camino: en política nunca hay un único camino", sostuvo.

Pese a las críticas, Novaresio afirmó que si hay balotaje entre Macri y Alberto Fernández votará en blanco. Además afirmó que en primera vuelta elegirá la fórmula Roberto Lavagna -Juan Manuel Urtubey.