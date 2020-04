Novak Djokovic dijo que no está a favor de una vacuna obligatoria contra el coronavirus

El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP, rechazó aplicarse una vacuna contra el coronavirus por exigencia de la organización de los torneos de tenis más importantes. Mientras aún no se han anunciado de forma oficial curas ni medicamentos para combatir el coronavirus, en el mundo del tenis ya se especula con un regreso de la actividad particular. Es que según algunos rumores, la ATP obligaría a los tenistas a vacunarse contra el COVID-19 ante un eventual reinicio.

La noticia no le cayó nada bien a 'Nole', quien dejó bien clara su postura. "Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar. ¿Pero qué vacuna? Si no existe todavía", apuntó en una videoconferencia con varios deportistas serbios en su cuenta de Facebook.

Y proyectó: "Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar".

El líder del ranking señaló que el principal problema para los tenistas serán los viajes para participar cada semana en una competencia distinta, una situación que en el contexto de un mundo con fronteras cerradas se vuelve muy difícil.

Si bien no existe una fecha de regreso oficial, el tenis profesional estará frenado al menos hasta mediados de julio, aunque Djokovic prevé que el regreso podría darse "antes de septiembre u octubre" y que "la temporada se reanudará oficialmente cuando todo el mundo esté seguro al cien por cien de que la gente puede venir, y eso llevará tiempo".