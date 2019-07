Nicole Neumann justificó el uso de armas: "Hoy es tu vida o la del otro”

La modelo y panelista Nicole Neumann reveló que hace un tiempo se presentó en el Tiro Federal para aprender a disparar y no descartó utilizar un arma ante un hecho se inseguridad.

En el programa Nosotros a la mañana, surgió el debate sobre un hecho de inseguridad y se cayó en la discusión sobre el uso de armas como una estrategia de defensa contra los delincuentes.

"Levante la mano quién se anima a empuñar un arma", preguntó Sandra Borghi a sus compañeros. De inmediato, Nicole Neumann le respondió: "Yo sí. Vivo sola con mis hijas, imaginate; si entran a mi casa y tengo un arma, la uso".

Además, la panelista aseguró que hace un tiempo fue al Tiro Federal para aprender a disparar por una cuestión de seguridad. Y cuando le preguntaron si tenía portación de armas, contestó: "Prefiero no hablar del tema".

La modelo explicó que vivió un episodio de inseguridad que la hizo asustar mucho y por esta razón decidió aprender sobre el manejo de armas.

"Entiendo que no es normal. No todo el mundo se animaría (a disparar). Yo soy muy independiente, tengo una historia especial. Antes de que me toquen un pelo a mí adelante de mis hijas o le toquen un pelo a mis hijas, yo me animaría", aseveró Neumann.

Y sentenció: "Hoy es tu vida o la del otro. Si vienen con un arma, te pegan un tiro hagas lo que hagas, intentes defenderte o no intentes defenderte. Tengo un tío que ni intentó defenderse y de una le pegaron un tiro. ¿Qué le iban a robar a una persona que va por una colectora por Munro?".

Luego, se refirió al asalto que sufrió Baby Etchecopar en 2012 cuando unos asaltantes ingresaron a su casa de San Isidro. El conductor se tiroteó con los delincuentes y uno de ellos murió, mientras que Baby y su hijo también resultaron heridos.

"Pensemos en el caso de Baby Etchecopar, ¿qué pasaba si él no tenía un arma para defenderse? Moría él y sus hijos", reflexionó. Luego, justificó su decisión de aprender a disparar: "Haces un curso especial en el que aprendés a tirar, aprendés a manejar un arma y buscás que te logren dar la portación. No es que cualquiera puede tener un arma y tirar como un mono".