Nicolás Repetto con Jorge Lanata: "A mí me encanta hacer polémica"

Nicolás Repetto fue el protagonista de numerosas polémicas en su última incursión como conductor de "El noticiero de la gente". Tras su cancelación, el animador de televisión rompió el silencio en el programa del periodista oficialista Jorge Lanata y aseguró que le "encanta hacer polémica".

“Al 'Noticiero de la Gente' lo viví como una experiencia bárbara, a mí no me pasó nada. Me había comprometido a hacer un año y medio, sabía que no iba a ser más", explicó. Tras contar que tenía ganas de hacer un noticiero, señaló que no se sintió cómodo y que no tenía ganas de hacerlo. "No te sirve para nada, sobre todo si decís lo que pensás", aseguró.

Y añadió cuál fue el pedido que le hizo a la producción de Telefé: "Mi condición era que no tuviera que responder a ningún sentido editorial por parte de nadie. Me dieron esa libertad y lo hice”.

“A mí me encanta hacer polémica, no hay nada mejor que hacer polémica y vos lo sabés muy bien. Algunos decían que estaba fuera de época, a mí me encanta porque a mí me gustaría cambiar de época. Me parece un elogio”, aseguró ante la mirada de Lanata.

En ese sentido, sostuvo que “a veces querés romper y otras veces querés ir más con la corriente". Sobre esto, agregó: "Si vas con la corriente hay una línea de comunicación y la gente se siente satisfecha con lo que escucha o con lo que le decís. Es una línea más fácil de llevar adelante que si lo que estás diciendo sabés que no va a gustar del otro lado".

"Yo creo que todas las preguntas son válidas. No me censuro ninguna pregunta. Pero sé que genera una ruptura cuando hacés la pregunta y tus compañeros se agarran del sillón y te preguntan: ‘¿pero vos sabías lo que pasaba?’. Sí, no estoy fuera de época, sé lo que puede pasar”, concluyó.