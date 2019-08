Nancy Dupláa expresó su apoyo a Alberto Fernández

Nancy Dupláa se expresó respecto a la nueva constitución del Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza. Finalmente manifestó su apoyo al candidato presidencial y aseguró que para ella "el no va a meter la mano en la lata".

Después de ser durante años una férrea defensora de Cristina Kirchner, la artista aseguró que el resultado que arrojaron las elecciones primarias del 11 de agosto la asombraron y la "llenaron de esperanza".

“Tenía la sensación de que había un caldo que necesitaba tener su manifestación en los votos y, bueno… desde ese lugar no me sorprendí. Pero sí me sorprendió la cantidad de votos, los porcentajes. Porque yo vivo en el microclima de capital y no sabía qué podía pasar en la totalidad del país. Cuando supe el resultado me puse eufórica durante un rato largo, pero luego me cayó la ficha que aún falta un tramo importante hasta octubre y que hay que ver qué rescate se le puede dar a la gente que se cayó de nuevo del sistema, ese sería el foco de emergencia”, aseguró en diálogo con La Nación.

En ese sentido, agregó: “Lo que tiene Alberto es una gran inteligencia emocional para poder comunicar de una manera tal que el que está ofuscado y desesperado y alega que 'los kirchneristas robaron y son lo peor' entienda que esto que se avecina es otra cosa, es un aire nuevo, un partido nuevo formado por un montón de otros pensamientos, pero con un objetivo afín". Además, resaltó que para ella ese es el posicionamiento que cierra la grieta y que el exjefe de Gabinete "está haciendo las cosas bien".

"Con él es el principio de algo nuevo, de una nueva forma de comunicar y de hacer. Es volver a reivindicar no meter la mano en la lata, hacer las cosas bien, condenar al corrupto, al que se equivoca, y hacer que la Argentina crezca incluyendo a todos”, afirmó.

También se refirió a cómo fue el trabajo en “El Retiro“, la película que acaba de estrenarse y que protagoniza junto a Luis Brandoni, militante del núcleo duro macrista. “Yo creo que si Beto pudiera bajar las revoluciones y dejar de lado esa cosa que el ego te dice que tenés que seguir defendiendo a costa de lo que sea. Porque cuando te cerrás dejás de ver la realidad, porque la realidad no es sólo la tuya sino la de la gran mayoría que la está pasando muy mal. Yo creo que si eso sucediera por ahí con Beto tendríamos más puntos en común", apuntó.

Y continuó: "Beto fue un militante toda la vida, a mí me encanta eso. Yo admiro eso de él. Ha militado en el radicalismo y fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores (entre 1983 y 1974). Fue un combativo toda su vida por los derechos de los compañeros, eso ya nos une".