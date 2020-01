A días de su muerte en un accidente aéreo, una periodista de Washington Post recordó el episodio en el que Kobe Bryant sufrió una denuncia por violación. De hecho, la misma fue reconocida por el fallecido basquetbolista y debió pagar una importante suma de dinero en concepto de daños. El medio decidió sancionar a Felicia Sonmez por recordar aquel episodio.

Corría el año 2003 cuando, en el mes de junio, Bryant fue denunciado por una empleada de un hotel en donde se hospedó. La joven de (por ese entonces) 19 años, denunció que Kobe la invitó a pasar a su habitación para luego violarla. En un principio, el deportista negó lo acontecido. Sin embargo, luego terminó por reconocer su culpa y admitir que no hubo consentimiento para iniciar el acto por parte de la mujer.

Kobe fue todo eso de lo que hablan acá, pero también fue un violador. Una tragedia lo que pasó hoy, y siento dolor x sus familias, pero MÁS DOLOR SIENTO POR LA VÍCTIMA DE VIOLACION QUE VA A TENER QUE LEER DURANTE SEMANAS EN TODOS LOS MEDIOS QUE SU VIOLADOR FUE UNA GRAN PERSONA. — Carla Quevedo (@lodecarlaqueved) January 27, 2020

“No la forcé a hacer nada en contra de su voluntad, soy inocente”, fueron las primeras palabras de Bryant. Sin embargo, con el paso del tiempo, reconoció: “Aunque realmente creo que este encuentro entre nosotros fue consensuado, ahora reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo. Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo siente que no dio su consentimiento para este encuentro”.

Lo cierto es que Bryant dio una conferencia de prensa en la que reconoció su falta, pidió disculpas públicas y se lamentó por entorpecer su relación con la que era su esposa (Vanessa Laine). A su vez, abonó la cifra de 2,5 millones de dólares en conceptos de daños. De hecho, anteriormente, pagó 25.000 dólares de fianza para poder regresar a Los Ángeles.