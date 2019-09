Moria Casán cruzó a Mirtha Legrand por criticar a Macri y luego arrepentirse

La conductora Moria Casán criticó duramente a la longeva conductora Mirtha Legrand por retractarse de sus críticas al gobierno de Mauricio Macri.

A través de su cuenta de Twitter, la mediática arremetió: “Sra. ROCOCO ROSADA: Ud no es ninguna panqueque, please, ud dijo que daría su vida para que no vuelva el Kirchnerismo, no se olvide que junto al Dr. AF está la Dra. CF a la cual trató de dictadora. Conclusión argenta de ISPA CABOTAJE”.

Sra. ROCOCO ROSADA: Ud no es ninguna panqueque, please, ud dijo que daría su vida para que no vuelva el Kirchnerismo, no se olvide que junto al Dr. AF está la Dra. CF a la cual trató de dictadora. Conclusión argenta de ISPA CABOTAJE... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) September 1, 2019

“Usted no podría conducir porque se supone se habrá inmolado por sus ideas ¿a quién le deja su lugar?Lo digo o no lo digo? Como te ven te tratan, entonces no la van a poder ver porque ya no estaría en este plano?entonces? merienda con sus amigos de siempre”, sentenció.

LEA MÁS Rial reveló por qué Macri se molestó con Mirtha

Usted no podría conducir porque se supone se habrá inmolado por sus ideas ¿a quién le deja su lugar?Lo digo o no lo digo? Como te ven te tratan, entonces no la van a poder ver porque ya no estaría en este plano?entonces? merienda con sus amigos de siempre... (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) September 1, 2019

En su último programa, Legrand tildó a Macri de ser un “fracasado” y al día siguiente pidió disculpas por el exabrupto.