Moira Millán: "Este Gobierno ha salido a presupuestar nuestra muerte"

La luchadora mapuche Moira Millán no tiene pelos en la lengua. Habla y dispara verdades contra el gobierno: "nos han perseguido, nos han acusado y nos han amenazado". En una entrevista con El Destape explica por qué escribió El Tren del Olvido (Editorial Planeta), una maravillosa novela que rememora la historia de su familia, la lucha de su pueblo y la exclusión sistemática a la que fueron sometidos.

El encuentro con un anarquista y la cercanía con la muerte, un cáncer de estómago del que se salvó, llevó a Millán a escribir la obra que es el relato memorioso de su familia, plagado de imágenes de la Patagonia y de las aventuras de la cultura Mapuche.

"La historia quiso que generaciones y generaciones de mi familia tengan como enemigos a los Bullrich. Hoy en el 2019, a mi, descendiente de ese enfrentamiento, me vuelve a poner la vida en un enfrentamiento con Bullrich, en este caso dos mujeres" afirma.

-Hoy no viniste con tus trenzas, ni la ropa que siempre te he visto en fotos

-Una como mujer indígena va definiendo las líneas de combate porque sino es muy desgastante el maltrato racista. Vas a un lugar y te atienden mal. Siempre que vengo a Buenos Aires tengo que decidir si tengo ánimo para hacerme las trenzas y ponerme mi ropa o disfrazarme de huinca para evitar el sufrimiento. La mirada que me ofrece la ciudad no siempre de agrado muchas veces es de desprecio. No siempre tengo ganas de soportar el maltrato institucional, el maltrato callejero, el maltrato patriarcal y todos los maltratos que tiene que soportar una mujer indígena. Aprendí a elegir mis batallas, porque a veces sólo quiero sonreir.

-¿Cuál fue el origen de este libro?

-El libro comenzó cuando me encontré con un ferroviario anarquista irlandés qué se dedicó a estudiar las líneas férreas y que me hizo una pregunta: ¿ cómo puede ser Inglaterra haya utilizado el mismo plan férreo que en África si Argentina era un país libre? entonces me largué a reír y le conté toda la historia de los ingleses en la Patagonia. También le conté la historia que habían establecido para el pueblo mapuche: cómo se habían valido del Estado argentino para instalar la esclavitud como método de explotación. Él me respondió que había hablado con muchos argentinos y que nadie le había contado esta historia entonces me planteó que tenía que escribirla. Pasó bastante tiempo hasta que en el 2015 me diagnosticaron cáncer de estómago y la pasé mal. Pensé que iba a morir, entonces ahí decidí que no iba a dejar este mundo sin escribir una novela. Es una buena forma de contar las historias que me fueron legadas por mis antepasados y por mi comunidad.

-En tu libro recordas que tras la muerte, varios antepasados tuyos se posaron en animales como un puma. ¿Qué explicación dan a esos fenómenos?

-Nosotros creemos que nuestros antepasados pueden posarse en animales como ocurrió con el puma, con el cóndor y con el peuco que es un ave muy poco conocida y que ha sufrido un ataque feroz por los cazadores que decían que eran de mal aguero. Nosotros no reencarnamos, nuestra visión de la vida es tridimensional. Usar tiene 3 planos de existencia: cuando te morís una parte va a vivir, a la montaña al bosque, al lago y por eso nos oponemos a la megaminería. No sólo colapsan el ecosistema tangible, también destruyen el ecosistema espiritual. otra parte tuya va a un descendiente: elegir a posarse en un sobrino. en un nieto. Finalmente, una tercera parte va a caminar el mundo de arriba, el mundo cósmico, para seguir aprendiendo y compartiendo con tus seres amados en la tierra a través del sueño, que es el puente de conexión y el sendero de aprendizaje.

"La novela busca mostrar cómo amamos la tierra. Por eso cuando se pierde un ser de nuestra naturaleza, se pierde algo de nuestra cultura. Somos un círculo de vida", explicó.

-¿Que lugar integra el lenguaje en la lucha?

-Es fundamental. Cada pueblo elige una forma de nombrar el mundo en el que habita. Cuando se silencia un pueblo no sólo sacás una voz sino que además se elimina una forma de habitar el mundo. Por eso es fundamental recuperar el poder de la palabra ancestral que es necesario para replantear alternativas civilizatorias.

¿Cómo llegó la familia Bullrich al sur?

-La familia bullrich pertenece a la sociedad rural y se vio beneficiada cuando la corona británica dio financiamiento para lo que se mal llamó la conquista al Desierto. no sólo porque ellos proveían armas, sino que además fueron los testaferros de la corona y además fueron esclavista que eran administrados por ellos. Ahora hay un cineasta norteamericano que quiere hacer un documental acerca de mi y Patricia Bullrich, como dos personajes antagónicos que vienen a encontrarse en esta época de la historia. Mi familia resistió a los Bullrich, porque Río Negro y Chubut fue el encaclave del latifundio de ellos y de su poder económico. La historia quiso que generaciones y generaciones de mi familia tenga como enemigos a los Bullrich. Hoy en el 2019, a mi, descendiente de ese enfrentamiento, me vuelve a poner la vida en un enfrentamiento con Bullrich, en este caso dos mujeres. Los pueblos tienen memoria y cuando no hay reparación, todo vuelve a ocurrir como círculos concentricos de sangre y muerte. Ellos nunca pierden, porque la impunidad es su victoria: no sabemos si dentro de unos años no vamos a volver a tenerlos en el poder.

-¿Cómo fueron los ataques de Bullrich al pueblo Mapuche en estos años?

-Ha habido acciones criminales del poder contra nosotros. Han sido feroces, devastadoras. En el caso de mi familia, no hemos parado de tener persecuciones, amenazas de muerte, causas judiciales y el teléfono intervenido. Hay en ellos el deseo de inocular odio en la sociedad y lo hacen de manera consciente que se traduce luego en acciones concretas de su gente. Una de mis hijas tuvo que irse del país, torturaron una zorra y la pusieron frente a mi casa para decir que la víctima iba a ser yo. No dormí durante días, porque decían que iban a violar y empalar a mi hija. No hemos parado de sufrir. Quiero que vayan a la cárcel, quiero que pierdan, porque tengo un poco más de esperanza en la sociedad que no premia a esta gente. Los trolls dicen que viajé a Italia financiada por el Isis y por el Papa, son tan ignorantes que creen que puedo lograr unir dos fuerzas antagónicas.

-¿Este Gobierno los persiguió?

-Este Gobierno ha ido sin ningún disimulo a presupuestar la muerte. A ponerle dinero a las armas y ha multiplicar el número de represores para matar al pueblo Mapuche. Han salido a cazar Mapuches y eso no es algo que surge de la noche a la mañana: hay una sociedad que lo ha permitido.