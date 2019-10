Mirtha Legrand y Esmeralda Mitre se reconciliaron a un año de su pelea

Esmeralda Mitre y Mirtha Legrand se reencontraron en el marco de la gala aniversario de la revista Gente, luego de un año donde se cruzaron fuerte, y la actriz y la conductora hicieron las paces.

Según informó Telebajocero, el primer paso lo dio Esmeralda cunado llegó al lugar y se acercó a saludar a Mirtha, quien la abrazó y señaló: "Ya está todo superado", con Susana Giménez de testigo del encuentro.

Mientras tanto, Mitre habló con la revista luego del encuentro y sostuvo: “la vi muy feliz a Mirtha con este reencuentro. Lo que pasó quedó en el pasado. Ya estamos muy bien la dos. A mi me hizo muy feliz este volver a verla y cerrar aquello para siempre”.

Un año atrás, Mirtha y Esmeralda tuvieron un fuerte cruce en la tele. La conductora, en uno de sus almuerzo, le había dicho a la actriz: “Querés dar una sensación de superioridad“.

“Creo que la gente a veces me ha subestimado mucho. Yo me he sentido muy mal, entonces me gustaría que vos, Mirtha, entiendas todo lo que yo he sufrido, los ataques del kirchnerismo. Y a veces uno se cansa de pecar de humilde y hay que decir las cosas como son. Tuve una persona que empezó a decir que mi padre era un dictador”, fue la respuesta de Esmeralda.

Mirtha de igual manera le aconsejó que “hay cosas muy privadas que no se comentan en televisión” lo que a la actriz no le cayó bien. "Si tengo que criticarte lo tengo que hacer", sentenció Mirtha.