Mirtha Legrand le pidió perdón a Massacessi tras una violenta pregunta: "¿Fuiste violado?"

Tras la lamentable pregunta, Mirtha Legrand debió pedirle disculpas al periodista de El Trece Mario Massaccesi. Lo hizo en sus canales oficiales de redes sociales.

"¿Fuiste violado? ¿Fuiste violado?", le preguntó insistentemente la diva a su invitado en el almuerzo de este domingo, luego de que ella recordara que él había dicho que tenía un secreto que nunca le había contado a su familia.

Lanzó esa penosa pregunta que fue repudiada en todo el ámbito público y tuvo que pedir perdón: "Quiero volver a disculparme con mi querido Mario Massaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto", escribió la Chiqui en su cuenta de Twitter.

Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. #Mesaza — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 9, 2019

Emocionado, Massaccessi contó una anécdota personal: "Yo salí solo y huí hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Tenía muy claro a dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama. Trabajé mucho para poder sanar el dolor. Yo me ocupé sobre todo de ser feliz: trato y soy feliz cada instante de mi vida, aun en aquellos momentos desagradables. Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven".

De repente, la anfitriona lo interrumpió: "¿Fuiste violado?". Insistió de nuevo con la pregunta. El periodista contestó que no lo iba a decir: "Fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia. Pertenece al ámbito de la intimidad. Yo considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo".