Milei defendió a Alberto Fernández en Intratables: "Tiene razón"

El economista mediático Javier Milei defendió las declaraciones del candidato a presidente Alberto Fernández, quien aseguró que Argentina está en un "default virtual y escondido", y dejó sorprendido a todo el panel de Intratables.

"Tiene razón. Argentina va a defaultear si o si, no le dan los números. El año que viene tendría que conseguir 35 mil millones de dólares en el mercado", aseguró Milei, frente al cuestionamiento del conductor del ciclo, Fabián Doman.

Luego, Milei describió la situación macroeconómica que incluye un riesgo país superior a 2500 puntos, lo que haría imposible conseguir ese dinero en el mercado financiero.

El candidato del Frente de Todos aseguró en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal que la Argentina "está en un default virtual y escondido". Además, ante uno de los principales medios económicos del mundo, el ex funcionario agregó que ahora "no hay nadie que tome la deuda argentina, ni nadie que pueda pagarla".