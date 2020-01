Milagro Sala: “Siento que soy una presa política”

Tras cumplirse 4 años de su detención arbitraria, la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, afirmó que se siente una presa política y acusó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de "chuparse la coparticipación".

“Alberto es abogado. Yo simplemente soy una militante del campo popular. Yo sí siento que somos presos políticos. Nos detuvieron para poder gobernar y hacer negociados con las grandes empresas”, replicó la referente social en diálogo con El Destape Radio.

Además, expresó que confiaba en que “la Justicia iba a cambiar lo antes posible e iba a dar un vuelco y se iba a terminar la cárcel para los opositores”.

Al cumplir un nuevo aniversario de su detención por parte del gobernador macrista de Jujuy, Gerardo Morales, Sala remarcó: “Hace cuatro años once compañeros y yo estamos detenidos injustamente por haber trabajado por los que menos tienen”.

“Gerardo Morales sigue siendo mi carcelero. Él sabe que si sale Milagro Sala no va a poder gobernar”, disparó.

En ese sentido, Sala opinó sobre la gestión de Morales y advirtió que “Jujuy podría recaudar cobrando los impuestos que debe y no dependería de la coparticipación”. “Hoy no les cobran a las grandes empresas y sacrifican a los jujeños. Él sabe que si estamos afuera eso no va a ocurrir. Nosotros denunciaríamos la corrupción”, aseveró.

“Es la provincia con más desocupación y que más deuda tiene. Tenemos préstamos internacionales que tenemos que pagar en dólares. Los jujeños estamos embargados en todo”, describió la dirigente de la Tupac Amaru y aseguró que desde la Gobernación “la plata ha desaparecido como desapareció el adelanto de la coparticipación”.

Asimismo, arremetió: “Mientras ellos siguen con la propaganda de que ‘Milagro Sala es violenta’. Morales no quiere que le destapemos la olla de la corrupción. Morales tiene funcionarios denunciados por violencia de género” y alertó que el gobernador “no va apagar el bono porque no tiene plata y tiene que rendir cuentas”.

“Yo estoy presa hace cuatro años y siguen los cortes de ruta y los reclamos. Y no es porque banquen a Milagro, es porque no hay trabajo ni hay paritarias”, sentenció.