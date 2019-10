Miguel Pichetto sostuvo que no es "xenófobo" pero disparó otra vez contra los extranjeros

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que no es "xenófobo", pero luego sostuvo que "la mayoría de las organizaciones que manejan la droga en Argentina son de origen peruano".

El senador intentó alejarse de sus afirmaciones sobre dinamitar las villas, pero volvió a realizar fuertes declaraciones contra los extranjeros y hasta pidió la creación de una visa para ingresar al país.

En su visita al programa de Mauro Viale, Pichetto sostuvo que le preocupa la cantidad de personas que entran al país con antecedentes penales y que no son informados y apuntó que "en algún momento habrá que poner una visa".

Y cuestionó: "Gobiernos como Colombia o Perú no brindan los antecedentes que tienen las personas. Las naciones cuando cumplen la condena les hacen como una borratina y por eso logran entrar. Habrá que poner visa en algún momento. Sería lógico que eso ocurriera".

Pese a esas declaraciones, el candidato macrista intentó defenderse de las críticas que recibió por decir que había que dinamitar la villa 1-11-14 y afirmó que "no hablaba de la gente que vive allí". "Hay algunos que están preparados sólo para sacar de contexto lo que uno dice. Mi lucha es contra el narcotráfico", se excusó.

Aunque en seguida expresó: "la mayoría de las organizaciones que manejan la droga en Argentina son de origen peruano. quienes además manejan las villas. No soy para nada xenófobo, es realismo. Yo no tengo problema con quienes vienen a trabajar a nuestro país. pero son muchos también los que vienen a cometer delitos".

Al mismo tiempo, también se metió con quienes reciben planes sociales y sostuvo que los argentinos que no tienen trabajo es porque no quieren trabajar: "No puede haber planes para siempre. No puede ser que vengan ciudadanos de otros países sin conocer las calles y acá consiguen trabajo, mientras millones de argentinos continúan recibiendo planes. La patria planera te condena al fracaso y hay que buscar cómo salir de eso", disparó.