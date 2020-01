Miguel Pichetto se enojó con Mujica y le exigió a Alberto Fernández que salga a repudiar sus dichos

El ex senador peronista y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, le reclamó al Gobierno nacional que le exija al Gobierno de Uruguay que repudie las declaraciones del ex presidente José Mujica por catalogar a los empresarios argentinos de “cagadores”.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente aseveró: “Habiendo transcurrido 24 horas y sin reacción oficial del gobierno es importante solicitarle al presidente Fernández que intime al gobierno del Frente Amplio de Uruguay y al presidente Tabaré a que repudien los dichos del ex presidente Mujica”.

Habiendo transcurrido 24 horas y sin reacción oficial del gobierno es importante solicitarle al presidente Fernandez que intime al gobierno del Frente Amplio de Uruguay y al presidente Tabaré a que repudien los dichos del ex presidente Mujica. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 16, 2020

El insólito reclamo de Pichetto proviene de la postura que tomó Mujica de criticar la medida que anunció el presidente electo Luis Lacalle Pou de flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos. “En vez de traer 100 mil cagadores argentinos, preocupémonos de que los nuestros inviertan acá”, había dicho el ex mandatario.

“Tenemos unos USD 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?”, había cuestionado el dirigente.