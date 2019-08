Miguel Ángel Pichetto, acorralado en Animales Sueltos por el default: "Lo que decís trae incertidumbre"

La panelista de Animales Sueltos Romina Manguel le manifestó a Miguel Ángel Pichetto que algunas de sus declaraciones generar preocupación y perjudican a la Argentina ante los mercados.

"Esto que sumas vos, los dichos de referentes como vos, no ayudan mucho. Decirle hoy a la mañana que hay gente cercana de Alberto Fernández pidió que no se haga el desembolso, también trae incertidumbre", afirmó Manguel.

Otros panelistas del piso afirmaron que asesores de Alberto Fernández desmintieron que hayan pedido a un fondo de inversión que no se hagan desembolsos.

"Dijo que no podía garantizar.... bueno es la realidad. A mí la información me vino de Nueva York, de operadores que estaban en la conferencia telefónica. No dijo no le den, dijo que ´no puedo garantizar en esta situación el destino de ese dinero´. Algo así", afirmó Pichetto.