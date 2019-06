Miguel Ángel Pichetto comparó la salida a la calle y la militancia en la plaza con un gobierno de facto

El senador nacional Miguel Pichetto, se mostró crítico con los políticos que llaman a salir a la calle y marchar en las plazas.

"No me gustan las emociones y tampoco me gustan mucho los componentes que no sean racionales en la construcción del camino de la Argentina", apuntó.

Y agregó: "rechazo totalmente el esquema de esas plazas donde, muchas veces, se ha decidido el peor destino para el país".

Luego, comparó las expresiones en democracia con la dictadura de Galtieri, en el acto de 1982 en el que expresó su famoso discurso por Malvinas: "si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla".

En diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina, aseguró además que en Alternativa Federal no está pasando un buen momento.

"Hay un fuerte debilitamiento del espacio pero todavía quedan expectativas", confirmó y reconoció que le "perturba" la idea de que la Argentina "vuelva al pasado".