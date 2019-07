Mendoza: se entregó el militante de Cambiemos que agredió a la concejal peronista

El empleado municipal y militante de Cambia Mendoza (Cambiemos local), Rodrigo Aznares, se entregó esta tarde tras ser intensamente buscado luego de amenazar, gritar y destruir el auto de la candidata a concejala kirchnerista en Godoy Cruz, Gabriela Malinar. Sucedió en una plaza del barrio Sarmiento cuando la dirigente y un grupo de militantes del Frente Elegí (Frente de Todos de Mendoza) folleteaban el lugar. Pateando y arrojando piedras al Ford Ka, Aznares los “invitó” a retirarse de la zona porque “acá Cristina no entra” aludiendo al departamento comandado por el radical Tadeo García Zalazar.

Durante esta madrugada la Justicia había realizado allanamientos para intentar dar con el paradero del joven de 30 años, quien es parte de una cuadrilla de limpieza de calles, área dependiente de la Dirección de Higiene Urbana del municipio. Hoy no se presentó a trabajar y por el hecho de violencia se le inició un sumario administrativo. Desde el municipio señalaron que una posible desvinculación llevaría tiempo debido al proceso, sin embargo afirmaron que ya solicitaron una copia de la denuncia para anexar a su expediente.

El joven tiene problemas de consumo por lo que debe cumplir un tratamiento y presentar certificados en Recursos Humanos, indicaron fuentes del municipio y comentaron que han intentado contenerlo mediante ese seguimiento con Osep.

Conferencia y comunicado de UCR

Esta mañana los referentes del Frente elegí dieron una conferencia de prensa y brindaron detalles del ataque. La candidata a gobernadora por el frente peronista Elegí, Anabel Fernandez Sagasti, y el candidato a vicegobernador, Jorge Tanús, acompañaron a Gabriela Malinar .

La candidata lamentó lo vivido al realizar la denuncia. Relató que en la comisaría el ayudante fiscal la responsabilizó de lo ocurrido. “Fuimos a hacer la denuncia a la Comisaría 27, yo estando realmente muy asustada y saliendo de un estado de pánico y susto terrible y el ayudante fiscal me dijo que esta no era la manera en que se hacía política. Y diciéndome que si es que lo encuentran va a estar dos días en el calabozo y ya está, además me dijo ‘vos no podés entrar a los barrios, no podés ir sola’. Eso más tristeza me dio”, denunció la candidata a concejal.

Luego criticaron al Gobierno provincial y al municipio por no haberse comunicado personalmente con ellos para solidarizarse, aunque destacaron el contacto del presidente del Concejo Deliberante, César Cattaneo. El Jefe comunal y otros referentes habían condenado el ataque solo por redes sociales.

Unas horas mas tarde, la UCR mendocina emitía un comunicado oficial para repudiar el hecho de violencia porque “el radicalismo no ha tolerado ni tolerará que ninguna persona se apoye en el uso de la violencia u otros mecanismos para imponer o impedir que otros ejerzan su práctica política”.

*Mayra Jelvez es corresponsal de El Destape en Mendoza.