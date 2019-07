Mauro Viale destrozó al periodista macrista que cruzó a Alberto Fernández

El conductor de televisión Mauro Viale cruzó al periodista Mario Pereyra por su posicionamiento durante la entrevista al precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Primer día de jardín de infantes de periodismo", ironizó y aclaró que "hay que entrevistar con la objetividad que a muchos les da bronca".

"No hay manera de empezar a acusar porque se me ocurre, no hay manera si no es con pruebas, eso es un periodismo horrible", puntualizó Viale.

Además, cuestionó a su hijo Jonathan Viale que hace días también tuvo un diálogo con Fernández en la radio y lo hizo esperar mucho tiempo para sacarlo al aire.

"No se hace esperar a un candidato diez minutos que te hace la gentileza, de hacerlo esperar a una tanda. ¿Por qué hicieron eso?", cuestionó en vivo por A24.

"Tenés que tener cierta gentileza, es esta zona de abuso de poder que uno tiene", sostuvo Viale.