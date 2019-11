Mauricio Macri reveló el apodo que le puso su abuela: "Pibe asfalto"

El presidente Mauricio Macri contó que cuando era un niño su abuela le decía "el pibe asfalto". Lo hizo al encabezar la presentación del informe de gestión del Ministerio de Agroindustria.

"Con esta tierra privilegiada que tenemos, tengo que reconocer que me hubiera gustado que mi abuela estuviera acá, porque ella me decía el ´pibe asfalto´. Siempre me quedaba en Tandil y no quería ir al campo", sostuvo.

En una exposición que realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) ante los principales referentes del sector rural, el Jefe de Estado enumeró los supuestos logros en el sector.

Macri destacó el “compromiso y responsabilidad” de los distintos actores que involucran al campo y les pidió que “nunca duden” de seguir en ese rumbo “porque en estos años hicimos muchas cosas juntos”.

Encabezado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, la cartera elaboró el informe de la gestión del período 2016/2019 que fue presentado ante representantes del sector.

“Démonos la oportunidad de que ese diálogo exista, todos vayan con la mayor predisposición a sentarse con las nuevas autoridades, y vamos a estar todos juntos tirando del mismo lado del carro”, apuntó.