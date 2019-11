Mauricio Macri plantó a Mirtha Legrand: "Juliana Awada me había dicho que íbamos a comer"

La conductora de televisión Mirtha Legrand reconoció que el presidente Mauricio Macri no la invitó a la fiesta de fin de año que compartió con allegados y contó que días atrás el jefe de Estado le dijo que iba a "comer pronto".

"¿Por qué no fue a la cena?", preguntó el cronista de Involucrados a Legrand. "No me invitó chicos, no me invitó", respondió la conductora de los almuerzos.

Además Legrand comentó que hace un timpo se encontró con Macri y la primera dama Juliana Awada en la fiesta del diario La Nación. "Me dijo: 'Ay, vamos a comer pronto', pero esta vez no me invitaron", afirmó Legrand

Mirtha Legrand apoyó a Mauricio Macri durante los cuatros años de su gestión y, pese a las críticas por el rumbo de la economía, llamó a votar por el líder de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales pasadas.