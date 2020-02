Matías Almeyda explotó al aire del programa de Mariano Closs. En diálogo con el periodista deportivo, quien conduce un ciclo en Radio Continental, el ex jugador y director técnico de River liquidó a quienes piensan que no es hincha del club 'Millonario': "Se pueden ir a la p...".

Todo comenzó a raíz de un comentario en el que Almeyda dejó abierta la posibilidad de dirigir a Boca Juniors. Consultado por el conductor del canal de YouTube Ezzequiel sobre qué haría ante un ofrecimiento del 'Xeneize', Matías respondió "no sé". Luego de ello, muchos hinchas de River se manifestaron de forma negativa en las redes sociales.

"Yo creo que ser demasiado sincero, muchas veces lleva a este tipo de preguntas o comentarios. Uno abre el juego por tratar de ser honesto con uno mismo", comenzó diciendo el 'Pelado'. Y fue allí que sentenció: "Tenemos los archivos, están quiénes lo resisten y quiénes no. Mi respuesta fue 'no sé'. Eso significa que no sé si volveré al fútbol argentino, qué pasará con mi vida".

"Hace 30 años que digo que soy hincha de River, el que tenga alguna duda se puede ir a la p...", remató Almeyda, quien agregó: "A los 46 años no tengo que explicar nada, y hay lugares a los que no volvería porque ya cumplí un ciclo. Di la vida. Cuando me puse la camiseta de River, la defendí con alma y vida".