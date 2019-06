Martín Fierro: Tinelli cruzó duro a los dirigentes de Alternativa Federal

Marcelo Tinelli se refirió a intenciones de participar en las elecciones aseguró que pretendía trabajar con Alternativa Federal pero que el espacio claramente terminó en el olvido.

Durante la entrega de los Martín Fierro, donde el conductor fue homenajeado por los 30 años al frente de ShowMatch, fue abordado por periodistas que le consultaron por su intención meterse en la política: "Yo lo que dije en su momento era que no descartaba hacer política en algún momento y no lo descarto en mi vida, porque tengo una una vocación pública y me encanta ayudar al otro y colaborar y si hay algo que me gusta es eso justamente a través de la fundación o con cualquier lugar".

“Me encanta estar al servicio de, siempre lo trato de hacer, es lo que más me satisface a mí a título personal. Pero bueno, no están dadas las condiciones. Yo trabajé bastante, todos saben, fue público también, en un espacio que se estaba construyendo, Alternativas Federal. Bueno… a las pruebas me remito de dónde terminó todo.Yo por lo pronto en esta en esta elección no voy a hacer absolutamente nada, que era una de las posibilidades, podía ser como no. No tengo ningún apuro tampoco. Llegará el momento y si no llega estará todo bien también", agregó.

Al ser consultado sobre por qué se dinamitó el espacio político, el conductor contestó: “Habría que preguntarles a los líderes de ese espacio qué salió mal. Lo que sí sé es que se fue disgregando el poder para un lado, para el otro y no se dio una unión.