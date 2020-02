Marina Calabró destrozó a Mirtha Legrand y la comparó con el hambre con una extraña definición

Hace tiempo que la relación entre Mirtha Legrand y Marina Calabró está quebrada. Ambas se cuestionaron y criticaron públicamente y no hubo disculpas de por medio. Ahora, la panelista volvió a opinar sobre la diva de los almuerzos y la destrozó.

En su visita al programa Confrontados de Canal 9, le comentaron que Mirtha no estaría presente en los premios Estrella de Mar y que vería la entrega desde su casa.

Por eso, la periodista se apuró a responder y aseguró: "Mirtha es más viva que el hambre". En referencia a lo que habría pensado la conductora al no ganar ningún reconocimiento, afirmó: "Yo a este disgusto no voy".

"No la enganchás fácil a Mirtha, que va ir a perder el tiempo", opinó Calabró. Después, sostuvo que, pese del distanciamiento que tienen, ella le guarda cariño pero que no se trata de un sentimiento recíproco. "Yo la quiero mucho más a ella de lo que ella me quiere a mí. Ella me detesta", apuntó.

En diciembre, ambas tuvieron un entredicho por las declaraciones que realizó la conductora en su programa acerca de la grilla de programación de El Trece. La diva contó que recibió una propuesta para ocupar el horario de El diario de Mariana Fabbiani, y desato la ira de la panelista que era parte de ese ciclo televisivo.