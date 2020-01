Mariela Fernández, de C5N, habló por primera vez sobre su internación por depresión

La periodista Mariela Fernández estaba en pleno ascenso de popularidad en su carrera profesional, pero luego de la muerte de su padre, todo cambió. Una depresión pos traumática la obligó a dejar sus trabajos y a tomar la drástica decisión de internarse.

Pero ahora Mariela Fernández reapareció y habló por primera vez en Confrontados: ''Ahora estoy contenta, volviendo de poco y reincorporándome, después de haber transitado un año muy duro’’.

"Yo creo que uno arrastró cosas de toda la vida, a raíz de la muerte de mi viejo se detonaron otras cosas personales. No haber hecho el duelo me produjo una depresión o stress post traumático’’, detalló.

La periodista narró cómo fue el día en el que estando en el canal su cuerpo y su cabeza dijeron basta: ''Estaba en el canal, me sentí mal, y en un momento dije no doy más, pedí recostarme, y no quería levantarme más, ese día no pude salir al aire y decidí pedir ayuda. En ese momento todo lo ves negro, no se ve una luz, ni por casualidad, tenía la sensación de que me iba a quedar en ese estado para siempre’’.

Justamente la decisión de la internación la tomó en conjunto con su familia y realizó un tratamiento en donde recuperó los 10 kilos que había perdido, y luego continuó con un tratamiento ambulatorio.

Ya bastante recuperada Fernández de a poco está volviendo a sus tareas laborales: ''Primero arranque muy progresivamente detrás de cámara y ahora volví a laburar en la 100 con Lapegüe, pero estoy con muchas ganas de volver ’’.