Margarita Stolbizer destrozó a Chiche Gelblung para defender a Vicky Xipolitakis en Polémica en el Bar

La ex legisladora del GEN Margarita Stolbizer protagonizó un inesperado cruce con el periodista Chiche Gelblung, cuando este acusó a la modelo Vicky Xipolitakis de “provocar” en sus redes sociales por grabar un video bailando en malla.

En el programa Polémica en el Bar, el conductor se mostró indignado por el video que se viralizó de la mediática bailando en cámara y disparó: “Esa actitud es violencia de género. Llegas a hacer un comentario del movimiento de culo, vas como machirulo, es violencia de género. Es una provocación”.

Ante ese comentario machista, Stolbizer lo cruzó: “No pienso lo mismo, pero además me da la impresión de que para ella el cuerpo es la herramienta de trabajo, está autopromocionando su cuerpo y su figura”. “Pero ¿el feminismo no dice de no usar tu cuerpo como herramienta de trabajo?”, replicó el periodista y la ex diputada le aclaró que “para ella es un elemento de trabajo”.

“Ella es una vedette, siempre ha trabajado de eso, no me parece mal. Muestra lo que tiene y lo que sabe hacer”, completó, a lo cual, Chiche derrapó que “una cosa es mostrar y otra hacer una coctelera con el traste. Esto es violencia de género”.

La diputada lo cortó en seco cuando Gelblung acusó a Xipolitakis de querer “provocar” y Stolbizer le advirtió que “hay que tener mucho cuidado con no bastardear la violencia de género porque en la Argentina una mujer muere cada 25 horas”.

“No confundamos lo que es violencia de género porque terminamos asimilando y considerando que todo es igual. Está muy mal lo que vos planteas (Chiche) porque es no reconocer la cantidad de mujeres que mueren, es convalidar que le pueden pegar por mover la cola”, sentenció.