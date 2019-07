Marcos Peña vinculó la recuperación económica con el "riesgo electoral"

El jefe de Gabinete Marcos Peña puntualizó en la necesidad de dar un mensaje claro en las elecciones para que la situación económica mejore, en referencia a la proximidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Las declaraciones se dieron después de la reunión de Gabinete ampliado que se realizó esta mañana en el Centro Cultural Kirchner y en la que participó el precadidato a vice de Macri, Miguel Ángel Pichetto.

"Cuanto más rápido despejemos el riesgo político de esta elección, más rápida va a ser la recuperación de la economía", indicó. En ese sentido, dijo que la economía argentina mantiene ese "manto de duda" para el mundo y todos los actores económicos hacia donde va. "Nosotros tenemos plena convicción hacia donde va, pero la voz la tienen los votantes", destacó.

Puntualizó que "este esfuerzo no ha sido en vano" porque las reformas efectuadas permitieron "corregir una economía que estaba quebrada", y llegar a "una economía más saludable, más ordenada".

Uno de los hombres fuertes de Casa Rosada se refirió también a las críticas que hace la oposición después del acuerdo que se logró entre el Mercosur y la Unión Europea y aseguró que "el miedo que se quiere plantear desde el kirchnerismo es lo único que pueden ofrecer esta elección. Nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron gobierno", dijo. Consideró que "la verdadera candidata no aparece en la discusión pública" y no da la cara, en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.