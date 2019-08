Marcelo Birmajer: "El kirchnerismo es un virus que corroe la inteligencia"

El escritor Marcelo Birmajer que el kirchnerismo es "un virus que corroe la inteligencia" y, pese a que firmó una solicitada en favor del gobierno, manifestó que no puede defender la gestión de Mauricio Macri, porque es "mala".

"Yo no puedo defender vehemente la performance económica del Gobierno", afirmó Birmajer en una entrevista con Luis Novaresio en A24.

"El kirchnerismo como el falso progresismo es un virus que corroe la inteligencia", afirmó Birmajer para explicar que el intelectual Mempo Giardinelli se haya opuesto al menemismo y ahora apoye a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Acerca del desempeño económico del gobierno, el escritor manifestó: "La situación no es desastrosa, es mala. No es insufrible, no es el 2001, ni el 89. Es cierto que mis puntos de comparación son muy malos"

"Macri se autoimpuso bajar la pobreza y no la bajó, pero estoy convencido que los otros lo hicieron peor. Si gana Fernández el dólar y la inflación se van a disparar. No hay país que siguiendo al populismo haya logrado la prosperidad. El FMI y Donald trump tienen una empatía mayor con Cambiemos que con el kirchnerismo", completó.