El insólito consejo de Marcela Tinayre para tener un pelo "perfecto"

En medio de la cuarentena obligatoria, Marcela Tinayre sigue preocupándose por su estética y reveló su secreto para mantener el cabello en tiempos de peluquerías cerradas. "Me puse mayonesa", comentó, la heredera de Mirtha Legrand, en diálogo con Ángel de Britto.

En primera instancia, la hija de "La Chiqui" se explayó sobre cómo está transitando este período en casa. "La verdad que sí, me he aislado completamente y estoy muy feliz de estar en mi casa, porque necesitaría muchos más días de cuarentena, que creo que los voy a tener, porque he ordenado, he tirado, he juntado bolsas para regalar", explicó, con su chispa característica.

La conductora de "Las Rubias" (NetTV) aseguró que, a pesar del aislamiento, se sigue cuidando de forma cotidiana, en una entrevista con el magazine Los Ángeles de la Mañana (El Trece). "Ahora estoy maquillada por mi programa, y me maquillo desde la mañana. Me cuido muchísimo el pelo. Siempre todas las mujeres de la televisión le damos al secador… ¡y lo tengo inmundo! Ahora no porque me lo lavé a la mañana", relató.

Y continuó con un insólito tip para cuidarse el pelo: "Hasta me he puesto mayonesa. Es un placer lavártelo después porque te queda suave, brillante". Ante la mirada de asco de algunas panelistas, que encontraron repulsivo el consejo, Tinayre remató: "Así es, toda enmayonesada".