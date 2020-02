Mara Ruíz Malec, ministra de Trabajo de Axel Kicillof, aseguró que la gestión de Vidal "no cuidó el empleo"

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruíz Malec, se refirió al aumento de 3000 pesos decretado por Axel Kicillof para los trabajadores estatales y apuntó que pese a no tener un acuerdo cerrado, el gobierno bonaerense decidió "adelantarlo" para este mes.

"Se tomaron algunos reclamos de los gremios, pero no se llegaba a finalizar un acuerdo. En ese marco, se venía la liquidación de sueldo y el gobernador decidió adelantarlo para que se pudiera liquidar este mes y los estatales pudiesen cobrar $3000 más", aseguró. Asimismo, la funcionaria explicó: "los gremios vieron con buen tino esta decisión".

En diálogo con El Destape Radio, Ruíz Malec se refirió a las estimaciones en torno a la inflación y su impacto en la negociación paritaria: "Es muy difícil contemplar un aporte salarial anual completo hasta que no avance y se resuelva el problema de la deuda, tanto la nacional como la provincial". En ese sentido, la ministra agregó: "No hay que comprometerse a metas que después son incumplibles. En principio esperamos que la inflación vaya bajando, pero no me atrevo a proyectar el año y casarnos con un número que no podremos obtener".

Por otra parte, Ruíz Malec advirtió que "el aumento es para todos los estatales, excepto para los docentes" porque "ellos tuvieron el aumento por clausula gatillo que quedaba en diciembre". Por último, la ministra fue crítica de la gestión de María Eugenia Vidal: "la gestión anterior no tuvo una política activa para preservar el empleo. Hubo un dejar hacer muy grande".