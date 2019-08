Macri con Navarro: el Presidente esquivó la entrevista y no apareció en El Destape

El director de El Destape, Roberto Navarro, comentó los detalles de la fallida primera entrevista que daría Mauricio Macri a un medio opositor y enfatizó en que desde el Gobierno lo dejaron plantado.

Durante una nueva emisión de su programa, el periodista explicó: "En la semana le pedimos un reportaje a Mauricio Macri y durante todo el jueves fue tendencia en las redes sociales. Acá está la carta que enviamos personalmente".

"En estos días el secretario de medios, Jorge Grecco, me llamó, después de mucho tiempo y me preguntó si la podía hacer telefónicamente. Aceptamos, aunque sería preferible de manera presencial. Más tarde nos pidieron el teléfono. La idea era que el presidente salía de una reunión y nos llamaba. Nos pidieron ellos el número aunque lo habitual es que no lo dieran a nosotros", agregó.

"Estamos esperando, nos dijeron que iba a ser algo corto, pocas preguntas. Sé que hay diferencias dentro del Gabinete. Que Marcos Peña quería que se hiciera, que Macri dudaba. Me decían fuentes de la Rosada que terminaron de hacer la encuesta mas grande que hizo Cambiemos, en todo el país, y les dieron 8 puntos abajo. ¿Tenemos derecho a que Macri de un solo reportaje a un periodista crítico?", cerró.