Luis Tagliapietra acusó a Mauricio Macri de usar a las familias del ARA San Juan para hacer propaganda

Luis Tagliapietra aseguró que Mauricio Macri utilizó a las familias para hacer una foto, pero luego eludió todas las responsabilidades de búsqueda del submarino en el que murieron 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Luis es padre de Alejandro, un joven teniente de corbeta que falleció en el trágico hundimiento del ARA San Juan.

"Formalmente el presidente nos recibió una vez nada más, el 6 de febrero de 2018 en la Casa Rosada", aseguró en diálogo con Taty Almeida en El Destape Radio.

"Uno olfatea ciertas cosas, dije 'bueno, nos va a recibir y nos va a ofrecer algo'. Yo me guardé para hablar a lo último porque no permitió hablar a todos, nos dio solamente media hora para 44 familias, un representante para cada familia", explicó.

LEA MÁS Taty Almeida se suma a El Destape Radio con su nuevo programa

En ese sentido, afirmó que en la reunión las madres de los pasajeros "le suplicaban llorando". "Le pedían por favor que vaya a buscar a su hijo, y no quiero usar ningún epíteto, pero el presidente miraba para arriba, no podía tener contacto visual con ellas, me dio pavor", afirmó Tagliapetra.

Además, aseguró sentirse arrepentido de ir al encuentro, por tratarse de una pantalla para las cámaras por parte del Gobierno. "Por dentro pensé 'esto es una perdida de tiempo' y me arrepentí porque dije 'nosotros le dimos la foto a él, ahora el va a salir a decir que nos recibió y fue todo un acting para que no pase nada' y fue tal cual, no pasó nada", confirmó.

"Tuvimos que terminar cuatro meses después acampando ahí enfrente para que hagan algo tan básico como que los busquen", finalizó.