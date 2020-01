Luis Novaresio desmintió al aire una operación de Clarín y La Nación contra Dady Brieva

El conductor de televisión Luis Novaresio desmintió al diario Clarín y La Nación por acusar a Dady Brieva de pronunciar un comentario homofóbico. La opereta mediática contra el humorista fue desmentida por el propio Novaresio quien envió un mensaje al programa Polémica en el Bar donde dialogaban sobre el tema.

La acusación falsa contra Dady Brieva fue fogoneada por los medios Clarín y La Nación luego de que hace un mes el humorista le dijera a Novaresio: "Te estas abriendo, saliste del closet. Te hiciste puto, ¿no te vas a hacer peronista?". Los medios publicaron títulos como "acusan a Dady Brieva de homofóbico" (La Nación) y "Recibió fuertes críticas en las redes" (Clarín).

"Amigo: no salgo de mi asombro por lo que escucho. ¿Qué polémica hay? ¿Estamos todos locos? si hay algo para decir lo diré el domingo en Debo decir (América, domingos a las 22) Dady es mi amigo. Lo quiero y nada de lo que dijo en esa nota me ofendió", comenzó el mensaje del periodista rosarino.

"Nada me parece homofóbico de lo que dijo. Me resulta un disparate inventado por la grieta esta polémica y no la voy a alimentar. Los amigos nos decimos cosas de este tipo con ironías y humor. Como él me habló a mí y yo no me siento ofendido, no hay nada más para decir", cerró en su texto.