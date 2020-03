Luis Novaresio atacó a Cristina Kirchner por volver de Cuba con Florencia

El conductor Luis Novaresio cuestionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por decidir viajar a Argentina en plena pandemia municipal junto a su hija Florencia, quien estuvo un año en tratamiento en ese país. Además, apuntó contra la Justicia.

“Es muy importante que vuelva con su hija al país, yo sé que es un momento de pandemia y no hay que hacer análisis demasiado profundos que generen mayor angustia, pero está clarísimo que la Justicia actúa de acuerdo al color político del Gobierno”, disparó el periodista en su programa de Radio La Red.

Acto seguido, Novaresio cuestionó que “ahora que no está más Bonadio, la hija de la vicepresidenta de la Nación vuelve” y arremetió: “Yo entiendo, no hay nada más importante para una persona que un hijo, pero en el medio de una situación crítica viajó a Cuba a buscar a su hija y ahora está volviendo. Si ahora está mejor, la pregunta es ¿era oportuno que viajase?”.

“Un líder político está frente a la Nación que gobierna, si el presidente de la Nación por algún motivo no puede ejercer la presidencia, la presidencia de la Nación la va a ejercer la esposa de Zamora, (la ex gobernadora de Santiago del Estero) Claudia Abdala”, se indignó.

Asimismo, el periodista volvió a criticar el rol de la Justicia y sentenció: “Y lo otro es el tema de la justicia, y no estoy analizando la situación personal de Florencia Kirchner, la Justicia argentina vuelve a demostrar que el viento político le tuerce los fallos. Así de fácil”.