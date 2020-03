Luciana Salazar se suma a Polémica en el Bar

La modelo Luciana Salazar comenzó el 2020 con la noticia de que tendrá su programa político y de actualidad en la pantalla de C5N a partir del mes de mayo. Ahora confirmó que formará parte de Polémica en el Bar.

“La semana que viene firmo con 'Polémica en el Bar. De ninguna manera soy reemplazo de Virginia Gallardo, tengo la mejor con ella. No voy a estar todos los días, tengo unos viajes en el año", confirmó la conductora en CNN Radio.

Detalló, además, que en el ciclo que conduce Mariano Iúdica “están armando una mesa divertida, con humor, no va a ser todo político” y sostuvo: “Escuché que iba a estar Martín Baclini pero no me lo nombraron. Sería un golazo, es super divertido".

“Lo de C5N sería en principio para el 3 de mayo, los domingos. Falta poner la firma. No va a ser un programa político, van a ser entrevistas", explicó Salazar.