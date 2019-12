La integrante del dúo Pimpinela Lucía Galán aseguró que el ex presidente Mauricio Macri tuvo "una oportunidad muy grande en sus manos y la dejó pasar".

La cantante opinó del presente político de la Argentina y criticó al ex mandatario, aunque no pudo ocultar su costado más antikirchnerista.

"Creo que se perdió muchas oportunidades. Tuvo una oportunidad muy grande en sus manos y la dejó pasar", afirmó Galán sobre Macri en una entrevista para La Nación.

Y señaló: "A Mauricio Macri lo he tratado porque cantamos en el Colón y porque respetamos absolutamente a quien esté, más allá de que estemos o no de acuerdo. A mí no me gusta que me reten como si estuviera en el colegio y me agrada que la persona que esté despierte respeto".

La artista señaló que junto con su hermano, Joaquín Galán, tienen "una cercanía" con Daniel Scioli, pero enseguida resaltó que no comulgan con "en esta última decisión de haber seguido pegado a un proyecto político". "Confiábamos en que se iba a abrir", apuntó.

Esa veta antikirchnerista quedó aún más definida cuando respondió a si le daba confianza Alberto Fernández: "Si hace lo que corresponde por decisión propia sí. Hay que darle tiempo".

Al tiempo que indicó que espera "que no esté influenciado por el entorno. Que defienda sus ideales y su creencia a la hora de gobernar".

Sobre la situación crítica que atraviesa la Argentina, Galán fue bastante esquiva en su respuesta y prefirió centrarse en la compra de dólares, en una referencia a las medidas tomadas por el Gobierno.

"Quiero lo mejor para mi país y mi gente. No quiero sentirme presa en mi país. Yo gano dinero porque nos rompemos el traste trabajando por eso quiero tener la libertad de hacer lo que desee con mi dinero, si quiero comprar dólares, viajar o guardarlos en una caja en mi casa. Pago absolutamente hasta el último centavo que tengo que pagar, hemos blanqueado todo", sostuvo.

Y completó: "Quiero tener a alguien a quien respetar. Esta persona, fue elegida y hay que trabajar para apoyarlo para salir adelante. Quiero salir a la calle y no sentirme culpable si tengo un auto mejor que otro. Me encantaría un día cerrar la puerta del hogar porque ya no se necesita más".

-