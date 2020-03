Los videos de Alex Caniggia tras ser demorado de la policía

Alexander Caniggia fue demorado junto a su novia Macarena Herrera en el peaje de Hudson de la autopista Buenos Aires - La Plata por violar el aislamiento social obligatorio. En sus redes sociales, el mediático quiso hacer una transmisión en vivo fiel a su estilo.

“Pijudo activo. En el Uno no me gana nadie. Cuando quieran partidito, acá estoy. Sapeeeee. Gente, en el Uno no tengo rival. ¿Las cartitas? Bien activas. Sapeeeee”, expresó el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis entre risas, eructos e insultos hacia la baraja que recibió en uno de sus turnos.

A la 1 de la madrugada, cuando el exparticipante del Bailando hizo su transmisión en vivo, un seguidor le dijo “pensé que estabas en cana”, a lo que él contestó “Si están aburridos vénganse que estamos en Mardel”. Esa frase molestó a Herrera, quien mencionó por lo bajo el episodio que tuvieron con los gendarmes en la ruta y le pidió a su novio que no diga que estaban en la ciudad balnearia. Segundos después de esa situación, Alex finalizó el video.

“Yo estoy acá en casa jugando al Uno, quedate en casa y jugate unos Uno”, indicó Alex en Instagram, cantando al ritmo de Siempre al top que a él le gusta mucho ese juego y que gana siempre, como si nada hubiese pasado.

Según detallaron los periodistas que dieron a conocer su detención, Mauro Szeta y Gastón Marote, el mediático ya había sido demorado por circular sin autorización el pasado día jueves, y tras la reincidencia de ayer, el juez federal Luis Armella dispuso el secuestro de su auto y la prisión domiciliaria. Sin embargo, Caniggia mencionó que estaban en “La Feliz” y no en Puerto Madero -donde él reside- ni en el country de Ezeiza en el que vive Macarena.