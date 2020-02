Los memes más divertidos de la primera cobertura de los Oscar que realizó el equipo de El Destape

"And the winner is...." (y el ganador es) suena en la televisión y ya todos saben que se trata de los Oscar, la celebración de premios más importante del cine, que tuvo su noche de gala el domingo pasado.

El Destape no dudó en vestirse de smoking, tacos y rouge para cubrir el minuto a minuto en Twitter. Más allá de las victorias esperadas, lo que persiste en el tiempo son los memes y la 92° edición dio muchos y muy buenos. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor?

El actor Jonathan Pryce estuvo nominado por su caracterización como Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Si bien no ganó, los tuiteros no tardaron en capturar esta graciosa imagen.

Uno de los looks más controvertidos de la noche fue el del joven Timothée Chalamet, que no estuvo nominado pero actuó en Little Women, de Greta Gerwig, que cosechó un merecido galardón por su exquisito diseño de vestuario.

La ganadora a Mejor Actriz de Reparto por A Marriage Story asistió a la ceremonia con su mamá, la actriz Diane Ladd. Los "memeólogos" obviaron este detalle para posarse en otro más curioso: El look de la actriz, objeto de chistosas comparaciones.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de la canción "Into the unknown", de la película animada Frozen 2. ¿Por qué? Porque a Idina Menzel (Elsa en la versión estadounidense) se le sumaron las voces de todas las actrices que interpretaron a la princesa de Disney, coreando en sus respectivos idiomas el tema. Un espectáculo que pedía memes a gritos.

Keanu Reeves fue presentador de una terna junto a la aclamada actriz Diane Keaton y, desde El Destape, no quisimos ocultar nuestro cariño hacia el actor de Matrix y John Wick.

Para muchos, el meme de la noche. Martin Scorsese se fue con las manos vacías y parece que el hecho de perder lo adormece. Las cámaras lo dejaron en claro.

Un look polémico. El cineasta Spike Lee asistió a la gala con un atuendo en homenaje a Kobe Bryant, el fallecido basquetbolista controvertido por su denuncia de violación.

Bong Joon-ho fue la alegría (y la sorpresa) más grande de los Oscar. El coreano se alzó con 4 premios (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Película Extranjera y Mejor Guión Original) y marcó un récord histórico al consagrarse como el primer director de habla no inglesa en llevarse un Oscar a Mejor Película.

Nuestro meme favorito.