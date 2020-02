Los mejores tráilers de películas que dejó el Super bowl y que tendrán su estreno en 2020

Este fin de semana se llevó adelante una nueva edición del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más populares del mundo. Allí los grandes estudios aprovechan para lanzar nuevos adelantos de los estrenos más esperados del año.

En esta ocasión hubieron novedades de Mulan, Black Widow, Fast and Furious 9, Top Gun: Maverick, No Time to Die, The Invisible Man y la nueva película de Minions.

Mulán

Fecha de estreno: 26 de marzo de 2020

Black Widow

Fecha de estreno: 24 de abril de 2020

Fast and Furious 9

​​​​​​​Fecha de estreno: 22 de mayo de 2020

Top Gun: Maverick

​​​​​​​Fecha de estreno: 25 de junio de 2020

James Bond: No time to die

​​​​​​​Fecha de estreno: 9 de abril de 2020

The invisible man

​​​​​​​Fecha de estreno: 27 de febrero de 2020

Miniobs: The rise of Gru

​​​​​​​Fecha de estreno: Aún no hay fecha de estreno para Argentina

