Los famosos copan las redes sociales con iniciativas para alentar al cuidado por la pandemia del coronavirus

El círculo artístico busca nuevas alternativas para comunicarse con la audiencia en tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus. Son muchos los artistas que, a lo largo de estos días, se sumaron a una campaña para alentar las medidas de cuarentena establecidas por Presidencia. Así, surgieron los primeros recitales gratuitos vía streaming, los videos de tutoriales para lavarse las manos y los consejos de aquellos que seguimos en los medios.

Del lado de la música, la cantante Soledad Pastorutti anunció que hoy dará un concierto vía streaming para que la gente se quede en sus casas. Utilizando el hashtag #QuedateEnCasa "la Sole" replicó el evento en sus redes sociales.

Otro de los que se sumaron a la movida de recitales en casa fue el reconocido Fito Páez, quien dará un show este viernes a las 21.30 horas y se sumó con el hashtag #DesdeCasaConMusica.

El líder de R.E.M aprovechó el repunte de su clásico tema "It´s the End of the World as We Know it (and I Feel Fine)" para publicar un video en donde reitera los principales consejos ante el brote de coronavirus. "Lo más importante, número uno, quedate en tu casa. No salgas a menos que sea necesario. Si no es importante, si no es una emergencia, si no necesitas comprar, quedate en casa esta noche. Podemos celebrar el Día de San Patricio en cuatro meses", remarcó el artista.

Y agregó: "Número dos: lavate las manos cada vez que entres en la casa una y otra vez. Tres: comportate como si ya estuvieras enfermo y no quieras estar a menos de un metro de nadie porque podrías transmitir el virus. Podrías pasarlo a otras dos personas y ellos se lo pasarían a otras dos personas. ¡No quiero ser esa persona!".

Bono, el líder de la banda irlandesa U2, dio a conocer a través de las redes sociales de la banda una nueva canción titulada "Let your love be known", dedicada a la lucha contra la pandemia de coronavirus. "Para los italianos que la inspiraron, para los irlandeses, para cualquiera que en este día de San Patricio está en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a vos a quien cantamos", escribió el músico en la publicación del video que replicó en Instagram.

Por su parte, Alejandro Lerner y Benjamín Vicuña compartieron videos lavándose las manos afín de llegar al mayor caudal de seguidores para generar un cambio de habito y rutina, para cuidarnos entre todos.

Por último, el dramaturgo Claudio Tolcachir anunció una importante medida cultural en su espacio teatral Timbre 4. Se trata de teatro vía streaming gratuito para todos y todas, para alentar en la campaña de cuidados sanitarios. La programación ira viernes, sábado y domingo de esta semana, y serán 3 obras de su autoría las que podrán disfrutarse en línea.